„Cleanup Day“ im Regionalverband : Bürger sammeln in Dudweiler 109 Kilo Müll in zwei Stunden

Kleinblittersdorf/Dudweiler Auch in Kleinblittersdorf und vielen anderen Kommunen waren fleißige Helfer beim „Cleanup Day“ unterwegs.

Es ist Samstagmorgen und der erste „Cleanup Day“ im Saarland. Auch die anderen Städte und Gemeinden im Regionalverband machten bei dem großen Saubermachen mit. In Kleinblittersdorf trafen sich zwölf Menschen, um vier Stunden lang Müll zu sammeln. In Saarbrücken-Dudweiler fiel der eingesammelte Müll etwas größer aus. Dort sammelten 32 Menschen sogar Badezimmerschränke und Matratzen ein. „Es ist schlimm, was die Menschen alles in die Natur werfen. Umso besser finde ich diese Tage, wenn alle zusammen saubermachen“, sagt die zwölfjährige Laura Auert vom Dudweiler Jugendrotkreuz, das bei der Aktion mitmachte. Claudia Wiesemann hat im vergangenen August eine Online-Gruppe „Dudweiler sammelt Müll“ gegründet. Die Gruppe hat bereits 150 Mitglieder und die möchten sich künftig regelmäßig um die Sauberkeit in Dudweiler kümmern. „Wir haben beim ‚Cleanup Day’ in nur zwei Stunden 109 Kilogramm Müll gesammelt. Wir wollen ab sofort einmal im Monat so einen Saubermach-Tag veranstalten“, meint Claudia Wiesemann.