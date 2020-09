Wetteraussichten – Sommerkleidung noch nicht wegpacken : Heiße Tage und kühlere Nächte im Saarland

Offenbach Es bleibt warm, so die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes. Und zwar sommerlich warm.

Sonniges Wetter mit Höchsttemperaturen von bis zu 33 Grad ist bis zum Dienstag im Saarland und in Rheinland-Pfalz in Sicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach sagte am Samstag für das Wochenende keine Niederschläge und nur schwachen Wind voraus. Die Werte steigen auf bis zu 30 Grad.