Wetteraussichten : Ein meist sonniges Wochenende im Saarland

Offenbach Am Wochenende wird es überwiegend sonnig bleiben, so die Prognose des Deutschen Wetterdienstes.

Im Saarland und in Rheinland-Pfalz erwartet die Menschen ein überwiegend trockenes und sonniges Wochenende. Am Freitag steigen die Temperaturen tagsüber auf bis zu 22 Grad in der Eifel und bis zu 27 Grad an Mosel und Saar, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.