Musikerinnen und Musiker in der Region : Jazz berührt sie mehr als jede andere Musik

Joyce Sommer (ehemals Jessie Schöfer) wusste früh, dass sie Sängerin werden würde. Foto: Krämer/Kerstin Kraemer +49/(0)177-196

SAARBRÜCKEN Joyce Sommer singt in vielen Formationen. Am 3. Oktober ist die Saarbrückerin in Homburg zu hören.

„Unsere Stimme kann eine Ressource sein – Singen ist gesundheitsfördernd, schafft Gemeinschaft und bringt uns mit unseren Gefühlen in Kontakt. Dadurch entäußern wir uns und kommen mit der Welt, aber auch mit uns selbst in Verbindung.“ Gewichtige Worte aus dem Mund von Joyce Sommer, die die Welt des Gesangs zu ihrem Lebensmittelpunkt auserkoren hat.

Als Vokalistin zwischen Jazz, Soul und Pop bereichert sie mit ausdrucksvollem Timbre in diversen, meist genreübergreifenden Projekten von Gypsy Swing über Rock, Oriental bis hin zum – mittels Blue-notes aufgepeppten – Luther-Evangelium unsere regionale Musiklandschaft im Saarland und in der Pfalz.

Info Sie machen für uns die Musik Ohne sie wäre es ganz schön still. Die Musikerinnen und Musiker, die im Regionalverband leben, sorgen seit Jahren dafür, dass wir jederzeit die Möglichkeit haben, Konzerte unterschiedlichster Stilrichtungen zu erleben. Von der Corona-Krise sind viele von ihnen schwer getroffen. Anlass für uns, einigen von ihnen nach und nach hier eine „Bühne“ zu geben.

Hauptberuflich ist die studierte Sozialpädagogin als Musik- und Gesangspädagogin unterwegs. Joyce Sommer, bis vor kurzem Jessica Schöfer und unter dem Namen noch weitaus besser bekannt, fiel ihrer musikalischen Familie bereits früh durch Sangeslust und feine Ohren auf. Dennoch empfand sie es als nicht leicht, „ihren“ Weg zu finden. „Ich erinnere mich daran, dass ich als Kind mit meiner Oma gesungen habe; von ihr habe ich viele deutsche Volkslieder gelernt“, erzählt sie, „das sind sehr positive Erinnerungen“.

Weniger behagte hingegen eine Früherziehung im Musikschulformat: „Wir spielten Glockenspiel und malten Bilder aus – ich fand das einfach langweilig und weiß noch, dass das nicht meinen Vorstellungen von Musikmachen entsprach.“ Ganz anders dann die Blockflöte später in der Schule – hier konnte das talentierte Mädchen auf regelmäßiges Üben verzichten und „nach Gehör das spielen, was eigentlich vorbereitet werden musste.“

Die heiße Leidenschaft fürs Singen freilich („Sängerin werden, wenn ich groß bin“) schlug erst so richtig im Teenageralter durch. „Für mich war klar, dass ich nicht klassisch singen und in keinem Chor, sondern solistisch singen wollte, weil ich so mehr Freiheit habe.“ Joyce Sommer nahm Gesangs- und Klavierstunden, trat ab 18 in allerersten Bandprojekten ans Mikrofon: Mit der „eher alternativen“ Gruppe Makin‘ Whoopee wurden Songs von Frank Zappa und den Black Crowes gecovert; die Wild Magnolias nahmen sich „dreistimmige Pop- und Jazzstücke“ vor. „Beide Bands haben mich geprägt“, sagt Sommer.

Obwohl phasenweise Gedanken an ein Musikstudium aufflammten, fiel letztlich die Entscheidung für ein Studium der Sozialen Arbeit. Sozialpädagogin im Hauptberuf und nebenbei das aktive Musizieren, so hielt sie es, bis „ich nach verschiedenen Umwegen im vergangenen Jahr die Soziale Arbeit im konventionellen Sinn aufgegeben beziehungsweise mit der Musik verknüpft habe.“ Aktuell ist sie als Musikpädagogin an der Psychiatrischen Tagesklinik in Kusel und als Gesangspädagogin an der Kuseler Musikschule und dem „Zentrum Stimme Gesang“ in Saarbrücken tätig – „Klingfein“ heißt hier ihr Angebot zu gesundheitsförderndem Singen. „Als Pädagogin ist mir wichtig, zu vermitteln, dass singen nicht nur darf, wer ‚talentiert‘ ist, sondern wirklich jeder“, so Sommer:

Sich selbst als Vokalistin verortet sie zuallererst im Blue-note-Sektor: „Ich bin eine Jazzsängerin – Jazz ist die Musik, die mich am meisten berührt und in der ich mich wiederfinde; außerdem improvisiere ich gerne.“ Und weiter: „Ich lege mich aber auch nicht fest und singe verschiedene Genres wie Pop und Soul.“ Entsprechend heißen einige von Joyce Sommers Lieblingen Dianne Reeves, Chet Baker, Ella Fitzgerald, Whitney Houston, Al Jarreau, Natalie Cole und Fay Claassen. Gern bedient sich die temperamentvolle Musikerin obendrein bei Chanson, Operette oder Volkslied, um die Originale stilistisch umzugestalten.

Aktuelle Unternehmungen Joyce Sommers sind die Band „Still Great“ mit Standards und Popsongs im Gipsy-Swing-Style, das Projekt „Luther Experience“ (auch als gleichnamige CD) um den Homburger Kantor Stefan Ulrich, ferner „Grooving Fusion“, eine Saarbrücker Formation zwischen Oriental, Jazz, Rock und Weltmusik und schließlich, von zentraler Bedeutung, ihr Duo „Basically Vocals“ (CD in Vorbereitung) mit dem Bassisten Sven Sommer, den die Sängerin unlängst ehelichte.