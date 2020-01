Bei Einreisekontrolle : Bundespolizei schnappt Steuerbetrüger

Saarbrücken Weil der 50-Jährige nicht zahlen konnte, musste er ins Gefängnis.

Bei einer Einreisekontrolle am Grenzübergang Goldene Bremm hat die Bundespolizei am Montag (6.1.) einen Steuerhinterzieher festgenommen. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, war der 50 Jahre alte Mann den Beamten auf der A 6 gegen 23 Uhr aufgefallen. Eine Abfrage im Fahndungssystem ergab, dass die Staatsanwaltschaft Nürnberg den Rumänen wegen Steuerhinterziehung sucht.