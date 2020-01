Hightech für den Einsatz : Feuerwehr Quierschied rettet mit modernster Technik Leben

Die Freiwillige Feuerwehr Quierschied hat ein Einsatzfahrzeug im Wert von 70 000 Euro bekommen. Der geleaste Peugeot Expert ist vollgestopft mit Hightech.

Zwei Autos brennen in der Silvester-Nacht. Es folgt ein Container-Brand. Alles passiert in Fischbach. Ob dort ein Brandstifter sein Unwesen treibt, ist unklar. Die drei Einsätze machen die Hälfte von dem aus, was die 82 Wehrleute der Ausrückbereiche Quierschied und Fischbach bis Dienstagmittag, 6. Januar, im neuen Jahr bewältigen mussten. Im Jahr 2019 wurde die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Quierschied zu 100 Einsätzen alarmiert. Ab sofort kann die Führung der Wehr auf modernste Technik zurückgreifen, wenn darum geht, die Einsätze vor Ort zu koordinieren. Denn beim Neujahrsempfang der Gemeinde wurde der sogenannte Einsatzleitwagen 1 in Dienst gestellt. Das Fahrzeug mit der Kennung „Florian Quierschied 1/11“ ist vollgestopft mit Hightech und wichtiger Ausrüstung.