Fahrer nach Unfall geflüchtet : Auto kracht in Heusweiler gegen Hauswand

Auto kracht in Heusweiler gegen Hauswand

Heusweiler In Heusweiler ist ein Auto gegen eine Hauswand gekracht. Nach dem Unfall in der Völklinger Straße machte sich der unbekannte Fahrer davon.

Am Montagmorgen war das Auto gegen 5.45 Uhr von der Saarbrücker Straße in die Völklinger Straße abgebogen. Die Polizei geht davon aus, dass die Person am Steuer wegen Glätte die Kontrolle über den Wagen verlor – und auf das Haus zusteuerte. Nach dem Aufprall machte sich der Unfallfahrer unerkannt davon. Der Polizei liegen bisher keine Hinweise auf die Person vor.