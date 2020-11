Sammelaktion des Bistums Trier : Alte Handys für den guten Zweck spenden

Tomasz Welke von der Diözesanstelle Weltkirche und Eva-Maria Hertkens von missio Aachen. Foto: Bistum Trier

Saarbrücken Die Diözesanstelle Weltkirche im Bistum Trier (DWK) beteiligt sich auch in diesem Jahr an der Woche der Goldhandys, einer Initiative des katholischen Hilfswerkes Missio. In der Geschäftsstelle der DWK können vom 7. bis zum 15. November gebrauchte Mobiltelefone abgegeben werden.

Mit einer Handyspende schützt man zum einen die Umwelt: Durch das Recycling der wertvollen Rohstoffe wie Gold muss weniger Material umweltschädigend abgebaut werden. Zum anderen hilft man Menschen in der Demokratischen Republik Kongo, denn aus dem Erlös der Wiederverwertung erhält Missio einen Betrag. Die Daten der Alt-Handys werden dabei komplett gelöscht.

Mit dem Erlös des Recyclings fördert Missio seine ‚Aktion Schutzengel – Familien in Not‘. Die von dem Hilfswerk ins Leben gerufene Aktion Schutzengel hilft bereits seit 1999 weltweit. Vor allem im Osten der Demokratischen Republik Kongo ist die Lage für unzählige Familien verheerend: Der illegale Abbau von Konfliktmineralien, die auch zur Produktion von Handys benötigt werden, finanziert den Krieg der verschiedenen Rebellengruppen. Mission ruft zum vierten Mal seit 2017 die ‚Woche der Goldhandys‘ aus. Unter allen Teilnehmern der Handyspenden-Aktion verlost das Hilfswerk als Hauptpreis ein fair produziertes Smartphone, als zweiten Preis ein wiederaufbereitetes Smartphone von „Futurephones-Shop“. Mehr dazu unter www.missio-hilft.de/handyverlosung.