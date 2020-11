Selbstgemachte Burger aus frischen Zutaten : Ausgefallene Burger und Bowls von Bruder Jakob

St. Wendel Rund zehn Burgervariationen bieten die Betreiber des Gastronomiebetriebs Bruder Jakob in St. Wendel an. Dazu Salate, Quesadillas und Chili Cheese Nachos.

Manuel und Katharina Jakob sind kreative Köpfe und Herzblut-Gastronomen. Ihr Betrieb in der St. Wendeler Innenstadt heißt Bruder Jakob – Burger-Bar-Café. Ihre Spezialität: Burger. Aber keine gewöhnlichen Fastfood-, sondern leckere „Luxus-Slow-Food-Burger“. Sie werden aus hochwertigen, regionalen Produkten und Zutaten frisch zubereitet. Das schmeckt man. Rund zehn verschiedene Burger bietet Bruder Jakob an, auch jetzt – zum Abholen. Dazu Salate, Quesadillas, Chili Cheese Nachos und Bowls. Die Gerichte kosten zwischen rund sechs und 13 Euro. Das kommt an, nicht nur bei jungen Leuten. Seit März 2016 ist der Bruder Jakob eine feste Größe in der Gastronomie, weit über die Grenzen St. Wendels hinaus.

Im turbulenten Jahr 2020 ging es auch bei den Jakobs auf und ab. Doch die Schließungen im März und jetzt im November trafen sie nicht unvorbereitet. „Wir bieten ja schon immer einen Liefer- und Abholservice an“, berichtet Inhaber und Geschäftsführer Manuel Jakob. So waren sie im März vom ersten Tag der Schließungen an für ihre Gäste da. Auch der Sommer sei gut gelaufen, „von Juli bis September war es annähernd normal“, so Jakob. Im Oktober gab es aber einen Rückschlag, als der Kreis St. Wendel zum Risikogebiet wurde. Man behalf sich in diesem schwierigen Jahr mit Kurzarbeit, musste aber keinen der rund 14 festen Mitarbeiter entlassen. „Und das Kurzarbeitergeld haben wir aufgestockt“, so der Chef. „Mit unserem Abholservice wollen wir jetzt den Gästen etwas zurückgeben“, ergänzt Katharina Jakob, „denn die haben uns den Sommer über sehr gut unterstützt.“