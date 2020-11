Auch Saarbrücken soll davon profitieren : Deutsche Bahn will mehr Lärmschutzwände

Züge sind umweltfreundlich, aber der Lärm kann in Kommunen ganz schön nerven. Deshalb sollen in den kommenden Jahren auch an Strecken im Regionalverband mehr Lärmschutzwände aufgestellt werden. Dafür stellen Bund und Deutsche Bahn viel Geld bereit. Foto: dpa/dpaweb/Oliver Stratmann

Saarbrücken Unternehmen sagt, dass viele im Regionalverband gebaut werden sollen. Aber auf der Prioritätenliste steht die Region nicht vorne.

„Wir machen Deutschland leiser!“, so lautet der Slogan der Abteilung Lärmsanierung der DB Netz AG, ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn. 1999 hat die Bundesregierung das freiwillige Programm „Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen des Bundes“ gestartet. Seither haben Bund und Bahn 1,4 Milliarden Euro in Lärmschutzmaßnahmen investiert. 1700 von insgesamt 3700 Streckenkilometern hat die Deutsche Bahn mit Lärmschutz ausgestattet. Das klingt erst einmal vielversprechend. Doch wie sieht die Umsetzung der Lärmsanierung in der Stadt und im Regionalverband aus?