Weltweite Aktionvon Zonta : Farbe Orange als „Nein“ zur Gewalt gegen Frauen

Im Vorigen Jahr nutzte die Gruppe „ZONTA“ den Weihnachtsmarkt inn Saarlouis zur Eröffnung der Aktion „Nein zur Gewalt gegen Frauen“, in diesem Jahr werden im Landkreis Saarlouis und in Saarbrücken während der weltweiten Aktion Gebäude mehrerer Tage in orangenes Licht getaucht. Foto: Ruppenthal

Saarbrücken/Saarlouis Der Zonta-Club Saarlouis beteiligt sich an der weltweiten Kampagne „Zonta sagt ‚Nein’ zu Gewalt an Frauen“ vom 25. November bis 10. Dezember (Internationaler Tag der Menschenrechte). In dieser Zeit werden weltweit Gebäude in Orange angestrahlt, als Zeichen der Ächtung von Gewalt an Frauen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ