Bauarbeiten sind beendet : Wieder freie Fahrt auf der Westspange

Saarbrücken Die Arbeiten auf der wichtigen Brücke sind beendet. Das gilt auch für zwei weitere Baumaßnahmen in Gersweiler und Burbach.

Die Stadt Saarbrücken hat die Bauarbeiten an der Westspangenbrücke beendet. Damit sie verkehrssicher bleibt, hat die Stadt sie seit Anfang April auf der östlichen Seite saniert. Baufirmen haben den Fahrbahnbelag sowie die Gehwege für Fußgänger und Radfahrer erneuert. Außerdem wurden die Geländer auf 1,30 Meter erhöht, so dass sie den aktuellen Sicherheitsstandards entsprechen. Neue Handläufe ermöglichen es, dass Rollstuhlfahrer die Brücke leichter befahren können. Die Westspange ist unter anderem eine wichtige Verbindung zwischen den Autobahnen A620 und A623/A1. Sie gehört zu den am stärksten genutzten Brücken in der Stadt.