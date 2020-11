Online-Verfahren : Kompetenznachweis für Ehrenamtliche online erstellen

ARCHIV - 04.12.2010, Freiburg: Jugendliche halten vor einem Fußball-Bundesligaspiel ein Banner mit der Aufschrift «Ehrenamt» in den Händen. Mit einem flächendeckenden Netz von Stützpunkten will Brandenburg in den kommenden Jahren ehrenamtliches Bürgerengagement fördern. (zu dpa «Brandenburg stärkt Bürgerengagement flächendeckend») Foto: Patrick Seeger/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Patrick Seeger