Gewerkschaft Verdi macht Druck im Tarifstreit : Am Dienstag wieder Streik bei den Sparkassen im Saarland

Saarbrücken Am Dienstag wird bei den saarländischen Sparkassen und der Saar-LB gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi fordert 4,5 Prozent mehr Gehalt. Bei dem Ausstand wird es eine Premiere geben.

Am Dienstag, 18. Januar, werden voraussichtlich viele Filialen der saarländischen Sparkassen geschlossen bleiben. Die Gewerkschaft Verdi hat die rund 4500 Beschäftigten der Sparkassen und der Saar-LB zu einem ganztägigen Ausstand aufgerufen, um vor den nächsten Tarifgesprächen am Donnerstag, 20. Januar, den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Eine Streikkundgebung wie im Oktober und November in Saarbrücken wird es aber wegen der Omikron-Welle nicht geben. Die Kundgebung wird erstmals ins Internet verlagert. Die Mitarbeiter sind aufgerufen, von zu Hause aus zwischen 9.30 und 11.30 Uhr an der Online-Aktion teilzunehmen.