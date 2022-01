Wirtschaftsstudie im Auftrag von Focus : Nach Erfolg der Globus-Baumärkte bei Unternehmens-Ranking: dickes Lob der Geschäftsführung für Mitarbeiter

Update Völklingen/St. Wendel Rund 21 000 Firmen und Marken wurden untersucht. In der Kategorie Baumärkte erreicht Globus einen Spitzenplatz. Freude bei der Unternehmensleitung, die einen Grund für diesen Erfolg bei der Belegschaft sieht.

Aus diesem Konglomerat an Kriterien und weiteren Unterscheidungsmerkmalen hat das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) eine Rangfolge erstellt. Dabei unterschieden sie in mehrere Bereiche, denen die 21 000 Unternehmen und Marken zugeordnet wurden. Darunter unter anderem der Sektor Finanzen sowie Baumärkte.

Beim letzteren landete die Kette Globus-Baumarkt mit Sitz in Völklingen auf einem oberen Platz, wie es in einer IMWF-Mitteilung dazu heißt. So kamen die Saarländer auf den zweiten Rang. Den ersten belegt Bauhaus aus Mannheim. Direkt hinter Globus folgt Toom in Köln. In dieser Kategorie werden 19 Unternehmen aufgeführt, wie ein IMWF-Sprecher auf SZ-Anfrage mitteilt.