Jubiläum : 90 Jahre alt und noch immer am Schreibtisch

90 Jahre alt und noch immer am Schreibtisch

Senior Bodo Krevet leitet zusammen mit seinem Sohn Ulrich die Firma FTB Krevet in Saarlouis. Foto: Ruppenthal

Saarbrücken 1946 war er Lehrling im elterlichen Betrieb. Heute feiert Bodo Krevet runden Geburtstag und denkt nicht ans Aufhören.

Bodo Krevet feiert zweimal Geburtstag. Der wichtigste ist heute, an dem der Unternehmer und hoch angesehene Bürger der Stadt Saarlouis 90 Jahre alt wird. Den zweiten begeht der geschäftsführende Gesellschafter der Saarlouiser Firma FTB Krevet Schweißtechnik jeden 13. Februar. An diesem Tag des Jahres 1945 hätte er mit einem Zug voller Flüchtlinge am Dresdner Hauptbahnhof Halt machen sollen. Doch der Termin war um drei Tage nach hinten verschoben worden. Daher erlebte er den verheerenden Luftangriff der Alliierten auf Dresden mit 25 000 Toten von der sächsischen Kleinstadt Stolpen aus, wohin er evakuiert worden war. „Das rettete mich vor dem sicheren Tod“, ist er überzeugt.