Wegen schwacher Auslastung der Anlagen : Kurzarbeit bei Dillinger ab 2020

Dillingen Die Dillinger Hütte wird voraussichtlich ab Januar 2020 Kurzarbeit fahren. Eine „schwache Auslastung der Anlagen“ sei der Grund für den Schritt.

Das hat das Unternehmen am Mittwoch angekündigt. Als Hauptgrund wird eine „schwache Auslastung der Anlagen“ als Folge einer konjunkturellen Krise genannt. Viele Kunden der Dillinger Hütte spürten diese Krise bereits, was Auswirkungen auf die Aufträge habe. Zudem sei der für die Dillinger Hütte so wichtige Grobblechmarkt weiterhin „stark beeinträchtigt durch die weltweiten Überkapazitäten und die nach wie vor hohen Importmengen aus Drittländern in die EU“.