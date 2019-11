Forschungsnetzwerk „Umsenauto“ bewilligt : Saarländische Unternehmen forschen an Umfeldsensoren

Saarländische Unternehmen forschen an Umfeldsensoren

Saarbrücken Das Bundeswirtschaftsministerium hat das Forschungsnetzwerk „Umsenauto“ bewilligt. Ziel des Netzwerkes ist es, Lösungen und Ideen für die Inbetriebnahme und Absicherung von Umfeldsensoren autonomer Fahrzeuge zu entwickeln.

Das hat die Unternehmensberatung Dorucon mit Sitz in Saarbrücken mitgeteilt. Dorucon wird das Netzwerkmanagement übernehmen. Die Entwicklung hin zum autonomen Fahren mache die Forschung immer wichtiger, jede Fehlfunktion könne einen tödlichen Unfall bewirken. Im Frühjahr ist zwischen dem Saarland, Luxemburg, der Region Metz in Frankreich das erste internationale Testgebiet für autonomes Fahren in Europa gestartet.