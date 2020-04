Ab 4. Mai : Autozulieferer ZF lässt Pendler wieder arbeiten

Saarbrücken Die Entscheidung ist gefallen: Die in Frankreich lebenden Mitarbeiter des Autozulieferers ZF dürfen die saarländischen Standorte des Unternehmens vom 4. Mai an wieder betreten.

Kurz nachdem Mitte März das Robert-Koch-Institut (RKI) die angrenzende französische Region Grand Est zum Risikogebiet erklärt hatte, beschloss das Unternehmen in Abstimmung mit den Behörden, die rund 1000 Pendler nicht mehr in die Werke zu lassen. Seit 10. April weist das RKI keine Risikogebiete oder besonders betroffenen Gebiete mehr aus, da sich Covid 19 inzwischen weltweit verbreitet hat. Die Entscheidung sei in enger Abstimmung mit der Arbeitnehmervertretung getroffen worden und stütze sich auf eine „offizielle Situationseinschätzung der saarländischen Landesregierung hinsichtlich der Grenzgänger“, heißt es in einer Mitteilung des Zulieferers.

„Wir freuen uns, dass uns die Kolleginnen und Kollegen aus Frankreich bald wieder in gewohnter Weise unterstützen können“, sagt Alexander Wortberg, Standortleiter in Saarbrücken. „Da die Schichteinteilung stets mit einigem zeitlichen Vorlauf erfolgt, werden wir unsere Mitarbeiter aus Frankreich vom 4. Mai an wieder bei der Einteilung der Schichten mit einbeziehen.“ Eine entsprechende Grenzpendlerbescheinigung werde den Mitarbeitern postalisch zugesandt.

Der Standort Saarbrücken befindet sich nach wie vor in Kurzarbeit. „Wir produzieren aktuell in geringer Stückzahl und sind weiter in enger Abstimmung mit unseren Kunden, um bei Bedarf rasch lieferfähig zu sein“, sagt Standortleiter Wortberg.