Kostenpflichtiger Inhalt: Behörden nur eingeschränkt erreichbar : Ärger um Kfz-Zulassungen im Saarland

Saarbrücken Seit der Lockerung der Corona-Beschränkungen können Saarländer wieder Autos vor Ort beim Händler kaufen. Doch bei der Zulassung soll es vielerorts Probleme geben.

Die Autohersteller fahren ihre Produktion wieder hoch, die Kfz-Händler und die Werkstätten haben seit Montag die Corona-bedingte Zwangspause beendet und ihre Pforten weit geöffnet. Sie hoffen darauf, dass sich möglichst viele Kunden für einen Neuwagen oder ein gebrauchtes Auto interessieren. Denn es ist Frühling, die Jahreszeit, in der das Autofahren besonders viel Freude macht – und mit einem neuen Gefährt erst recht. Corona hin oder her.

Doch was nützt das schönste Auto, wenn es nicht zugelassen werden kann. Bei den Behörden in den saarländischen Landkreisen sowie in den Städten Saarbrücken und Völklingen sind Zulassungen derzeit nur eingeschränkt möglich. Daran wird sich in nächster Zeit auch nicht viel ändern.

Hohe Hürden für Online-Zulassungen Das An-, Ab- und Ummelden von Autos oder Motorrädern über das Internet ist in den meisten saarländischen Kfz-Zulassungsstellen möglich – außer in Völklingen und im Landkreis Neunkirchen. Die Hürden sind jedoch hoch. So können nur Fahrzeuge online zugelassen werden, die seit dem 1. Januar 2015 auf der Straße fahren durften. Weitere Bedingungen sind ein neuer Personalausweis und die kostenlose Ausweis-App. Im Detail können die Voraussetzungen für eine Online-Zulassung auf der Internet-Seite des Bundesverkehrsministeriums unter dem Stichwort „Internetbasierte Fahrzeugzulassung“ nachgelesen werden. An diesem Verfahren beteiligen sich auch die saarländischen Zulassungsstellen. www.bmvi.de

Das ruft Kritiker auf den Plan. So appelliert die Industrie- und Handelskammer (IHK) an die Landkreise und die beiden Städte, „die Dienstbereitschaft der Zulassungsstellen rasch wieder vollumfänglich zu gewährleisten“. Das Wiederhochlaufen in der Wirtschaft könne „nur im Geleitzug mit der Einsatzbereitschaft in den Behörden gelingen“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Heino Klingen. „Viele Automobilhändler können ihre verkauften Fahrzeuge aufgrund eingeschränkter Öffnungszeiten oder mengenmäßiger Zulassungsbeschränkungen gar nicht oder nur sehr zeitverzögert zulassen.“

In die gleiche Kerbe schlägt Armin Gehl, Geschäftsführer des Netzwerks Autoregion Saar. Bei den Händlern stünden Millionenwerte an Autos auf dem Hof, die nicht zugelassen werden könnten. „Das sind hohe Bestände vorfinanzierter Neuwagen, die Verkaufsräume und Standflächen der Händler füllen“, sagt er. Das führe zu Liquiditäts-Engpässen. Denn bezahlen müsse der Kunde sein Auto erst, wenn es zugelassen ist.

Niklas Burmester, Geschäftsführer des Saarländischen Kraftfahrzeug-Verbandes, fordert, dass die Bedingungen der Zulassungen einheitlich geregelt werden müssten. „Im Land der kurzen Wege, muss das doch möglich sein“, meint er. Auch Burmester fordert, „dass die Öffnungszeiten in allen Landkreisen wieder deutlich ausgeweitet werden, damit der Zulassungsrückstau zügig abgearbeitet werden kann“.

Theophil Gallo (SPD), Landrat des Saarpfalz-Kreises, kann diese Forderung nicht akzeptieren. „Wann eine Rückkehr zu einem Normalbetrieb möglich ist, kann derzeit noch niemand sagen“, betont er. Oberste Priorität habe derzeit der Gesundheitsschutz der Mitarbeiter. Diese Auffassung vertritt auch Stefan Schorr, der im Bezirk Saar-Trier der Gewerkschaft Verdi für die kommunalen Mitarbeiter zuständig ist. „Die Gesundheit der Beschäftigten, aber auch der Bürger, die die Verwaltung aufsuchen, hat im Moment höchste Priorität“, sagt er. „Wir müssen alle mit Einschränkungen leben.“

In allen Kfz-Zulassungsstellen können Fahrzeuge derzeit nur nach Terminvereinbarung – telefonisch oder online – an-, ab- und umgemeldet werden, wie eine Umfrage unserer Zeitung ergab. Im Saarpfalz-Kreis können solche Termine seit 28. März – unabhängig von Corona – generell nur noch online über die Internet-Seite des Kreises vereinbart werden. Die meisten Zulassungsstellen haben Kernzeiten, in denen die Dienstleistungen, die zuvor über Termine vereinbarten wurden, erledigt werden. Etliche bieten auch die Möglichkeit, die Unterlagen abzugeben und sie zu einem vorher festgelegten Zeitraum wieder abzuholen. Zulassung-Kontingente gebe es nicht, teilen die Verwaltungen mit. Bei Saisonzulassungen könnte es allerdings schwierig werden, so ein Sprecher des Kreises Saarlouis.

Die Ämter sind bemüht, so viele An-, Um- und Abmeldungen wie möglich durchzuschleusen. In den Bürgerämtern der Stadt Saarbrücken würden die Mitarbeiter bei den Zulassungen „täglich bis zu 300 Termine abwickeln“, sagt Pressesprecher Thomas Blug. Ein Sprecher des Kreises Neunkirchen versichert, „dass alle Vorgänge abgearbeitet werden“. Die Aussage, dass Zulassungen kaum noch möglich seien, „stimmt schlichtweg nicht“, so eine Sprecherin des Saarpfalz-Kreises. Trotz der aktuell schwierigen Umstände könnten dort etwa zwei Drittel der sonst anfallenden Neuzulassungen erledigt werden.