Derzeit eine boomende Branche : Desinfektionsmittel aus dem Saarland

Chemikalien, die Viren, Pilze und Bakterien abtöten, können auf verschiedenen Wegen gewonnen werden. Die genaue Rezeptur ist meist Betriebsgeheimnis. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Saarbrücken In der Corona-Krise sind Desinfektionsmittel in Deutschland gefragt wie nie zuvor. Zahlreiche Firmen aus der Region stellen sie auf sehr unterschiedliche Weise her.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lothar Warscheid

Die Corona-Epidemie hat die Nachfrage nach Desinfektionsmittel explodieren lassen. Der „Ausverkauft“-Zettel klebt an Regalen von Drogerie-, Bau- und Verbrauchermärkten, seitdem sich das Covid-19-Virus in Deutschland ausbreitet und der Ruf nach mehr Hygiene immer lauter wird. Das hat auch im Saarland eine Branche ins Rampenlicht gerückt, die bisher eher im Stillen geforscht, experimentiert, Produkte entwickelt und sie verkauft hat, die dazu dienen, den Kampf gegen Viren, Bakterien oder Keime erfolgreich zu führen. Die saarländischen Desinfektionsmittel-Produzenten rücken den winzigen Bösewichten mit unterschiedlichen Methoden zu Leibe. Allen gemeinsam ist, dass sie derzeit einen Boom erleben und ihnen ihre Desinfektionsmittel aus den Händen gerissen werden. Außerdem setzen sie auf Verfahren, die möglichst umweltschonend sind.

Dabei rückt eine Technologie in den Mittelpunkt, die für die russische Raumfahrt entwickelt wurde, um abgestandenes Wasser keimfrei, trink- und genießbar zu halten – das sogenannte Anolyte-Verfahren. Hierbei werden lediglich Wasser, Salz und elektrische Energie eingesetzt, um den Kampf gegen Bakterien, Legionellen, Viren, Pilze und deren Sporen sowie Keime erfolgreich zu führen. Durch elektrisch aufgeladene Moleküle werden die Zellhüllen der Schädlinge zerstört. Ohne diesen Schutz sterben sie unweigerlich ab. Zurück bleiben Wasser und ein wenig Salz. Das Prinzip ist bei allen das Gleiche, doch die Verfahren, um aus der Wasser- und Salzverbindung ein Salzmolekül (Natriumhypochlorit) abzutrennen und elektrisch aufzuladen, unterscheiden sich. Sie gelten als Betriebsgeheimnis. Die einen setzen auf hautähnliche dünne Trennschichten (Membranen), die anderen auf eine poröse Trennwand (Diaphragma), um das elektronisch geladene Killer-Molekül abzuspalten. Auch die Stärke der elektrischen Ladung ist das spezielle Know-how der Hersteller. Mit den Firmen Vensen (Illingen) und Aqua Electra (Schmelz) gibt es im Saarland zwei Unternehmen, die das Anolyte-Verfahren anwenden. Dritter Anbieter ist der Saarländer Francesco Naccarato, der mit zwei weiteren Mitstreitern die Firma Apuro betreibt, die ihren Sitz allerdings in der Gemeinde Bestwig im Sauerland hat. Im Mai will Apuro jedoch ein neues Abfüllzentrum und ein Büro in Wadgassen eröffnen. Bis zu zehn Arbeitsplätze sollen dort entstehen.

„Die Nachfrage nach unserem Desinfektionsmittel explodiert“, so Vensen-Geschäftsführer-Armin Hoffmann. Er ist dabei, seine Tagesfertigung von derzeit 1500 Liter zu verdoppeln. Auch Torsten Blug, Chef von Aqua Electra, sagt, „dass wir mit der Herstellung kaum nachkommen“. Apuro-Chef Naccarato ist überzeugt, dass sich das Thema Desinfektion auch nach der Corona-Pandemie nicht erledigt haben wird. „Die Hygiene auf der Welt wird sich verändern.“

Vensen ist mit seinem Produkt Venlyt bislang überall dort vertreten, wo es gilt, Mikroorganismen im Wasser von Schwimmbädern abzutöten oder Kühlsysteme von Klimaanlagen und Kühltürmen keimfrei zu halten. Ein weiteres Einsatzgebiet sind Arbeitsplätze und -geräte in der Lebensmittel-Industrie. Aqua Electra sieht sein wichtigstes Einsatzgebiet bisher in der Tierhygiene, zum Beispiel beim Desinfizieren von Trinkschalen oder Futternäpfen. Auf ein ähnliches Einsatzspektrum wie das der saarländischen Wettbewerber sind die Produkte von Apuro zugeschnitten. Alle Anbieter versprechen, dass mehr als 99 Prozent der Keime, Bakterien, Pilze, Viren und Sporen zerstört werden. Vensen und auch andere Hersteller in Deutschland und im Ausland verkaufen zudem Envirolyte-Anlagen und Geräte, mit denen sich die Anolyte herstellen lassen. Die daraus gewonnen Desinfektionsstoffe sind allerdings nur für den Eigenverbrauch bestimmt.

Mit einem „neuartigen Wirkstoffkomplex“ will das junge Unternehmen Wing-Pro, das am Campus der Universität des Saarlandes seinen Sitz hat, auf sich aufmerksam machen. Wing-Pro-Geschäftsführer Sascha Hahn verspricht sich einiges von seiner neuen Rezeptur, bei der Säure und ein speziell entwickeltes Verfahren eine Rolle spielen. Das Mittel stoße in Fachkreisen auf große Begeisterung. Auch die Umweltverträglichkeit sei sichergestellt. Viel mehr will Hahn noch nicht verraten.