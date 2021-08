St Ingbert : Stadt und Feuerwehr spenden 20 Löschschläuche für das Ahrtal

St Ingbert In der vergangenen Woche starteten die Landesfeuerwehrverbände Rheinland-Pfalz und Saarland einen Spendenaufruf. Vorausgegangen war ein Hilferuf aus dem Ahrtal. Die Feuerwehren in den betroffenen Flutgebieten benötigen kurzfristig und dringend Löschschläuche für die Einsätze.

Dem Spendenaufruf folgten Stadtverwaltung und Feuerwehr in St. Ingbert. Kurzfristig und kostenlos wurden 20 Löschschläuche zur Verfügung gestellt. Die Löschschläuche, der Größen B und C, brachten Feuerwehrleute aus dem Saarpfalz-Kreis in den Landkreis Ahrweiler. Dort wird das Material an die Feuerwehren verteilt.