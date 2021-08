Aktionstag im Freibad „Con Aqua“ in Contwig : Benefizschwimmen für Flutopfer

Aktionstag im Freibad „Con Aqua“ in Contwig

So bewirbt die Verbandsgemeinde Zweibrücken auf ihrer Homepage das Benefizschwimmen. Foto: VG Zweibrücken-Land/Screenshot

Contwig/Zweibrücken Die VG Zweibrücken-Land hofft auf viele Gäste am 29. August im Freibad Contwig, die Spenden für Hochwasser-Geschädigte erschwimmen. Kritik an dieser Symbolik erstaunt Björn Bernhard.

Die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land organisiert mit der Ortsgemeinde und der DLRG Contwig für Sonntag, 29. August, 10 bis 18 Uhr, im Warmfreibad „Con Aqua“ ein „Benefizschwimmen für die Flutopfer“, um den Menschen im Ahrtal in ihrer gegenwärtigen Not helfen zu können.

Die Eintrittsgelder des Aktionstages werden in voller Höhe in die Hochwasser-Katastrophenregion weitergeleitet. Zudem das Geld von „Sponsoren“, welche die Badegäste mit 50 Cent pro geschwommener Bahn unterstützen. Verbandsbürgermeister Björn Bernhard hofft auf viele Gäste und Bahnschwimmer am Aktionstag.