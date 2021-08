Feuerwehr St. Ingbert : Viele helfende Hände packten mit an

St Ingbert Hilfskonvoi der St. Ingberter Feuerwehr lieferte Lebensmittel und Hundefutter ins Hochwassergebiet.

Am vorvergangenen Samstag startete ein Hilfskonvoi der freiwilligen Feuerwehr St. Ingbert in das Katastrophengebiet nach Stolberg und Erftstadt in Nordrhein-Westfalen (wir berichteten). Bereits am Vorabend verluden 20 Feuerwehrfrauen und -männer einen 18-Tonner. Unterstützung erhielten sie von Helferinnen und Helfern des DRK Oberwürzbach und der Pfadfindergemeinschaft Hassel. Geladen hatte der Lkw, der kostenfrei von der Spedition Rein zur Verfügung gestellt wurde, dringend benötigte Hygieneartikel und Lebensmittel. Weiterhin befanden sich 1,5 Tonnen Hundefutter an Bord.