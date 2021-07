Autoaufbruch in St.Ingbert : Silberner BMW wurde aufgebrochen

Foto: dpa/Carsten Rehder

St Ingbert Zwschen Dienstagnachmittag (6. Juli) 14.30 Uhr und Mittwochmorgen, 5 Uhr, hat ein unbekannter Täter auf einem Parkplatz in der Saarbrücker Straße in St. Ingbert-Mitte einen Pkw aufgebrochen und in der Folge die Motorhaube, diverse Fahrzeuganbauteile, sowie einige persönliche Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen silberfarbenen 3er-BMW mit Saarbrücker-Kennzeichen. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich.