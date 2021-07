Jüdisches Leben in St. Ingbert : Auf Spuren jüdischen Lebens in St. Ingbert

St Ingbert Die Historikerin Susanne Nimmesgern bietet am kommenden Samstag für die Volkshochschule eine Führung an.

Am kommenden Samstag, 10. Juli, findet von 15 bis 17 Uhr ein Stadtrundgang zum Thema „Jüdisches Leben in St. Ingbert“ unter der Leitung von Susanne Nimmesgern statt. Treffpunkt ist in der St. Ingberter Fußgängerzone am Gören- und Lausbuben-Brunnen, Ecke Kaiserstraße/Ludwigstraße. Die Teilnahme ist kostenlos.

In diesem Jahr blicken wir auf 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland zurück. Es dauerte jedoch noch bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts, ehe sich die erste jüdische Familie in St. Ingbert niederließ. Mendel Beer ersteigerte im Mai 1811 ein Wohnhaus mit Grundbesitz in der Blieskasteler Straße. Mit seinen neun Kindern legte er den Grundstein der jüdischen Gemeinde, doch über ein Vierteljahrhundert bildeten die Beers die einzige jüdische Familie vor Ort. Erst um die Jahrhundertmitte wuchs die jüdische Bevölkerung nennenswert an. Um 1850 lebten in St. Ingbert vier Familien mit insgesamt 23 Personen. In den 1920er Jahren wurde ein Höchststand erreicht, die jüdische Gemeinde umfasste 77 Mitglieder und stellte damit 0,4 Prozent der Gesamtbevölkerung in St. Ingbert. Die Angehörigen der israelitischen Gemeinde arbeiteten vorwiegend als Kaufleute, Ärzte oder Anwälte. Sie waren geachtete Mitglieder der Gesellschaft und trugen entscheidend zum wirtschaftlichen Erfolg der aufsteigenden Industriestadt bei. Auch engagierten sie sich in Vereinen und Gremien der politischen Selbstverwaltung. 1876 wurde die jüdische Synagoge unter großer Anteilnahme der Bevölkerung eingeweiht, 1888 folgte ein eigener Friedhof.