Waghalsige Flucht : Auf Flucht fremden Pkw beschädigt

Losheim Fahrer eines BMW liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei bei Losheim.

Auf der Suche nach einem flüchtigen Unfallverursacher ist die Polizei-Inspektion (PI) Nordsaarland in Wadern. Dies teilte die Dienststelle am Dienstag mit.

Am Montag gegen 17 Uhr fiel Beamten der PI ein Pkw mit nicht zugelassenen Kennzeichen auf. Beim Erblicken des Streifenwagens fuhr der Fahrer des silberfarbenen BMW mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Mitlosheim. Am Ortsausgang von Losheim kam es bei einem waghalsigen Überholmanöver zu einem Unfall mit einem anderen Fahrzeug, das leicht beschädigt wurde. Der Fahrer des BMWs fuhr dessen ungeachtet mit hoher Geschwindigkeit weiter. In der Ortslage Mitlosheim überholte er unter Nutzung des Gehweges und trotz Gegenverkehr mehrere Fahrzeuge. Aufgrund der riskanten und rücksichtslosen Fahrweise sahen die Polizisten zur Vermeidung weiterer Gefährdungen von Unbeteiligten von einer weiteren Verfolgung ab. Das Fahrzeug flüchtet in Richtung Weiskirchen.