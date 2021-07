Unfallflucht in St. Ingbert : Unfallflucht in der Oststraße

St Ingbert Am Dienstag (6. Juli) ist es zwischen 17.45 Uhr und 18.05 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in der Oststraße in St. Ingbert zu einer Unfallflucht gekommen. Beim Ein-oder Ausparken beschädigte ein Autofahrer den hinteren linken Kotflügel eine Mercedes mit Zweibrücker Kennzeichen.

Der Verursacher entferne sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.