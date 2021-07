Mundart-Kolumne für St.Ingbert : Wammer de Labbe abgebbd

In meiner Lääwensplanung gebbds jedds e neijes Daadumm als markander Fixpunkt. Sie hann nämlich graad e Lischd vereffendlichd wo mer druff siehn kann, ob unn wann mer sei alder Fiehrerschein in e neijer, so e klääner handlicher, umtausche missd.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Doodenoo wärs am 31. Januar 2033 so weit fier mich unn Leid in meiner Aldersklasse. Klasse, hann ich gedengd, die hanns joo gudd vor midd mir. Awwer mir solls recht sinn, wann ich so ald noch werre solld.