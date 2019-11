Kunden entdeckten Schaden nach Einkäufen bei Lidl oder Aldi : Diebe stehlen mehrere Brieftaschen in Rohrbach

Diebe stehlen mehrere Brieftaschen in Rohrbach

Geldbörsen wurden Kunden in Rohrbach gestohlen. Foto: Frank Mächter/dpa. Foto: picture-alliance/ dpa/Frank Mächler

Rohrbach Aus ihrer Handtasche, die nicht geschlossen war, sind einer Frau am vergangenen Donnerstag, 14. November, zwischen 10 und 10.30 Uhr im Lidl- oder Aldi-Filiale in Rohrbach eine weinrote Brieftasche mit Führerschein und Fahrzeugschein entwendet worden ist.

Wie die Polizei weiter berichten ereigneten sich am Donnerstag, 14. November, oder Freitag, 15. November, vormittags zwei weitere Geldbeuteldiebstähle, bei denen die Besitzer in der Filialen von Lidl oder Aldi in Rohrbach eingekauft hatten.