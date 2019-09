Polizei sucht Zeugen : Ladendieb klaut in Rohrbach Getränke und Lebensmittel

Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Rohrbach Am Montag, 23. September, hat sich gegen 16 Uhr ein Ladendiebsthal im Aldi-Markt in der Oberen Kaiserstraße in –Rohrbach ereignet. Wie die Polizei meldet, hat der bislang unbekannte Täter bei dem Discounter Getränke und Lebensmittel entwendet.

Der Mann flüchtete anschließend durch eine unbesetzte Kasse in Richtung St. Ingbert. Die Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahl.