Ortsrat : Neuer Lidl-Markt steht vor der letzten Hürde

Rohrbach Im Stegbruch in Rohrbach soll eine neuer Nahversorger gebaut werden. Der Ortsrat stimmte für den Bebauungsplan.

Kurzfristig fand deshalb am Dienstag eine Sondersitzung des Ortsrates Rohrbach zu diesem Thema statt, um dem Stadtrat für seine Sitzung in der kommenden Woche eine Entscheidungsgrundlage zu geben. Es wird davon ausgegangen, dass dieser dem Bauprojekt zustimmt. In den Erläuterungen der Stadtverwaltung für die Ortsratssitzung hatte es geheißen, dass der Entwurf für den städtebaulichen Vertrag noch unterschrieben werden müsse. Am Tag der Sitzung war es dann soweit, ein weiterer Schritt war getan. Im Ortsrat berichtete Elisabeth Geib von der Abteilung Stadtenwicklung über die Planungen. „Wir haben eine sportliche Leistung hinter uns“, sagte die Rathausmitarbeiterin über die zurückliegenden 27 Monate, „es ist ein großer Ablauf, so etwas zu erarbeiten.“ Unter anderem musste der Flächennutzungsplan in Teilen geändert, ein Bebauungsplan erstellt und ein städtebaulicher Vertrag aufgesetzt werden. „Es war eine supergute Zusammenarbeit mit Herrn Dahlem“, lobte Geib das Miteinander von Stadt und Projektentwickler. Nun hoffe sie, dass es auch bei der Umsetzung so läuft. Alle eingegangenen Eingaben mussten abgewogen werden. „Das Schwierigste waren der Nabu und der Biosphärenzweckverband“, sagte die städtische Angestellte. Hier ging es vor allem um die Ausgleichsflächen, die an anderer Stelle vorgehalten werden müssen, wenn Grünland für den Bau in Rohrbach wegfällt. Der Ortsrat war unzufrieden mit der Auswahl, denn eine entsprechende Fläche konnte nur in Heckendalheim gefunden werden. „Wir sind nicht glücklich, dass die Ausgeichsfläche dort ist und nicht in St. Ingbert“, meinte der Ortsvorsteher Roland Weber. Geib erklärte, dass es schwierig sei, so viel Ausgleichsfläche wie nötig an einem Punkt zu finden. Mit dem Nabu habe man nun eine Lösung für künftige Bauvorhaben besprochen. So soll in Zusammenarbeit mit diesem, in Frage kommende Bereiche gesucht und in einem Flächenpool aufgelistet werden. Für die Maßnahme in Rohrbach kommt dieser Vorschlag zu spät, denn warte man diese Aufstellung ab, „verzögert sich der Bau des Marktes in Rohrbach unnötig“, wie Geib sagte. Trotzdem nahm der Ortsrat in seinen Beschluss auf, „Rohrbach eventuell im Nachgang bei der Ausweisung von Ausgleichsfläche zu berücksichtigen“. Jede Änderung, die unter anderem aufgrund von Eingaben gemacht werden musste, sei in den Bebauungsplan eingeflossen, so dass die Satzung aus Verwaltungssicht nun beschlussreif sei. „Ich hoffe, Sie stimmen zu“, wünschte sich Elisabeth Geib. Denn jeder wolle das Projekt, in das bereits viel Arbeit geflossen ist. „Für uns ist was ganz anderes problematisch und das ist die Verkehrslage“, kam der Einwand von Herdis Behmann (SPD). Sie befürchte, dass es, wenn der Markt erst gebaut ist, einen Rückstau des Verkehrs an der Ampel zur Oberen Kaiserstraße hin geben könnte. Deshalb sei eine Busanbindung an den Markt um so wünschenswerter. Im Bebauungsplan hieß es, dass „der Einrichtung einer neuen Bushaltestelle für den Ingo-Bus in der Straße am Stegbruch nicht zugestimmt wird“. Behmann forderte, dass die Verkehrskommission damit betraut werde, außerdem gehe es hier nicht um den Ingo, sondern eine andere Buslinie. Der Ortsrat stimmte denn auch den vorgelegten Planungen zu mit dem Zusatz, dass im Stegbruch Bushaltestellen für beide Fahrtrichtungen eingerichtet werden sollen.