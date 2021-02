Gärten mit Geschichte : Neue Faltkarte zu den „Gärten mit Geschichte“

St. Ingbert/Bliestal Ob feudalherrschaftliche, kulturhistorische oder beschauliche Sehenswürdigkeiten. Die Auswahl in der Saarpfalz und der Biosphäre Bliesgau ist groß, und die Geschichten dahinter sind spannend und vielschichtig.

Mit der kostenfreien Erlebniskarte zur Hand hat man schnell eine kleine „Winter-Safari“ zu den Parks und Gärten in der Saarpfalz zusammengestellt. An der frischen Luft und mit Abstand kann man gut die Kleinode vor der Haustür erkunden. Natürlich präsentieren sich die Parks und Gärten im Winter eher etwas zurückhaltender, aber auch mit einem besonderen Charme. Ob feudalherrschaftliche, kulturhistorische oder beschauliche Gärten – die Auswahl in der Saarpfalz und der Biosphäre Bliesgau ist groß und die Geschichten dahinter sind spannend und vielschichtig. Die insgesamt 15 Parkanlagen befinden sich in unterschiedlichen Gestaltungs- oder Pflegezuständen und jeder Garten hat seine eigene „Biografie“. Die Jägersburger Weiher hatten schon sehr früh eine touristische Bedeutung für die Region. So wurde der Schlossweiher mit dem Jägersburger Wahrzeichen, der Gustavsburg, lange Zeit als Badeweiher genutzt. In den 60er und 70er Jahren wurden Schloss- und Brückweiher weiter touristisch aufgewertet und das dazwischenliegende Gelände zum Naherholungsgebiet ausgebaut. So wurden zusätzlich Weiher angelegt, ein Baumlehrpfad geschaffen und ein Spielplatz eingerichtet. Die touristische Nutzung hat in den vergangenen Jahren enorm an Fahrt aufgenommen und rund um die Weiher wurden ein Kletterpark, ein riesiges Blockhaus mit Biergarten sowie ein Hotel mit Spa und Restaurant sowie Almhütte mit Biergarten gebaut. Ein weiterer Garten mit Geschichte in Homburg ist beispielsweise der WaldPark Schloss Karlsberg in Homburg-Sanddorf. Hier sind in den Schloss- und Parkanlagen sämtliche Bauten verschwunden, aber die gartenkünstlerischen Formationen sind noch vorhanden. Nur einige Kilometer von den Jägersburger Weihern entfernt liegt der Bexbacher Blumengarten. Der 1951 angelegte Blumengarten Bexbach sollte den Menschen in der Nachkriegszeit als Mustergarten und somit als „Quelle der Freude und Entspannung für die ganze Familie“ dienen – ein Alleinstellungsmerkmal.