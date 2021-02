Kolumne Unsere Woche für St. Ingbert : Da bleibt einem die Spucke weg

Manchmal bleibt einem die Spucke weg. Man liest und denkt: Das glaube ich nicht. In der SZ-Regionalverbandsausgabe wurde diese Woche erneut berichtet über das Abholzen eines beträchtlichen Waldstücks in Gersweiler zur Erweiterung des Unternehmens Woll.

Zu dem aktuellen Vorgang äußerte sich öffentlich auch der Sprecher des BUND in der Landeshauptstadt, Ronald Maltha. Explizit erklärte er gegenüber unserer Zeitung, er sei gegen die Baumfällungen. Aha, das ist höchst interessant. Denn Maltha trat neulich in unserem Lokalteil auch als Sprecher des Klimaschutzbündnisses Saar in Erscheinung. Es handelt sich hier um ein Netzwerk, in dem sich nach eigenen Angaben 14 Verbände und Organisationen im Saarland zusammengeschlossen haben, um sich gemeinsam für den Klimaschutz einzusetzen. Das will man auch in Blieskastel, wo das Netzwerk jede Menge neue Windkraftanlagen gutheißen würde. Wir haben darüber berichtet.