Am Amtsgericht St. Ingbert : Brillen-Sammelbox steht im Amtsgericht

St. Ingbert Im vergangenen Dezember wurde die erste Sammelbox für ausrangierte Brillen im Beisein von Staatssekretär Roland Theis und der Präsidentin des Saarländischen Oberlandesgerichts in den Räumlichkeiten des Oberlandesgerichts aufgestellt.

Inzwischen sind an sämtlichen Gerichtsstandorte im Saarland, auch am Amtsgericht St. Ingbert, entsprechende Boxen ausgeliefert worden. Damit haben Bürger die Möglichkeit, ihre nicht mehr benötigten Brillen in räumlicher Nähe abzugeben, um weltweit Menschen, die sich keine Sehhilfe leisten können, zu helfen. Die Sammelboxen, die in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Saarbrücken hergestellt wurden, wurden vom Justizministerium und dem gemeinnützigen Verein Rotary-Hilfe-Tholey-Bostalsee zur Verfügung gestellt.