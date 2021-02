Leserbrief aus St. Ingbert : Ein Eigentor der Stadt St. Ingbert

Hundesteuer und Wildschweine

Ein Eigentor hat die Stadt St. Ingbert mit ihrer neuen, seit dem 1. Januar 2021 gültigen Hundesteuersatzung geschossen. Belegt sie darin die Besitzer eines brauchbaren Jagdhundes nun auch mit einer jährlichen Hundesteuer von 84 Euro. Bislang waren diese Hunde von der Steuer befreit, weil der Gesetzgeber zur Jagdausübung einen brauchbaren Hund vorschreibt. Wie sehr und Hände ringend nach den Jägern gerufen wird, war in der Presse zu lesen. Darin klagten Oberbürgermeister Ulli Meyer und die Ortsvorsteher in einer Konferenz über die „Wildschweinplage im St. Ingberter Stadtgebiet“. Dass die saarländischen Jäger, dort wo sie die Jagd auch ausüben dürfen, ihre gesellschaftliche Aufgabe, nämlich die Minderung von Wildschäden und die Verhinderung von Wildseuchen, mehr als erfüllt haben, beweist die saarländische Jagdstatistik: Im Jagdjahr 2019/ 20 wurden in diesem Bundesland 13128 Wildschweine erlegt. Spitzenwert und einmalig in der Bundesrepublik Deutschland!