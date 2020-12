Puppentheater per Video in St.Ingbert : Mit „Kasperle bei den Hirten“ auf Weihnachten einstimmen

Puppentheater per Video in St.Ingbert

St. Ingbert Damit die Weihnachtszeit für Klein und Groß noch schöner wird, hat sich die Kulturabteilung St. Ingbert etwas Besonderes ausgedacht. Viola Panter war letzte Woche zu Gast mit ihrem Puppentheater „Violas Wunderkoffer“ und hatte das wunderschöne Weihnachtsstück „Kasperle bei den Hirten“ mit im Gepäck.

In der Geschichte geht es um einen kleinen Hirten, der von der Geburt Jesu hört und sich auf den Weg zur Krippe macht, bepackt mit dem Wenigen, das er dem Jesuskind mitbringen kann. Ein Räuber beobachtet und verfolgt den kleinen Hirten auf seinem Weg. Wie es dem kleinen Hirten ergeht und es um den Räuber steht, erfahren Kinder, wenn der Vorhang aufgeht. Es ist eine wunderschöne, besinnliche aber auch lustige Geschichte, in Anlehnung an das Bilderbuch „Der kleine Hirte und der große Räuber“ von Lene Mayer-Skumanz. Das Theaterstück dauert etwa 45 Minuten und ist für Kinder ab drei Jahren gedacht.