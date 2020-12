Trommelworkshop in St. Ingberter Kita : St. Ingberter Kinder reisten nach Afrika

St. Ingbert Der kongolesischen Musiker Dédé Mazitele Vavi war mit Trommeln und Informationen zu Gast in vier städtischen Kindertagesstätten.

Die Vorschulkinder der vier städtischen Kitas in St. Ingbert konnten sich im Herbst auf eine fiktive Reise nach Afrika begeben, die vom kongolesischen Musiker Dédé Mazitele Vavi begleitet wurde. Vavi lebt schon fast 40 Jahre in Deutschland und ist mit verschiedenen interkulturellen Projekten an Kitas und Schulen in Europa tätig. Die Kinder erhielten mit dem Projekt Kenntnisse zu dem Leben in Afrika und seinem Heimatland Kongo und konnten die Lebensweisen, kulturelle Unterschiede, klimatische Bedingungen der Flora und Fauna mit Deutschland vergleichen.