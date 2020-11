Naturdenkmäler in St. Ingbert : Ein stummer Zeuge der Geschichte

Die Winterlinde in der Josefstaler Straße ist ein Naturdenkmal. Foto: BeckerBredel

St. Ingbert Serie Naturdenkmäler: Die Winterlinde an der ehemaligen Synagoge in St. Ingbert.

Pfadfinder aus Hassel pflanzten 2018 am Kahlenberg neue Winterlinden auf einer kahlen Fläche, wo Borkenkäfer und Trockenheit für einen ungewollten Kahlschlag gesorgt hatten. Die Bäumchen sind jung und auch heute noch nicht viel höher als ihre Stützpfähle. Was aus einer Winterlinde werden kann, kann man in der Josefstaler Straße bestaunen, wo eine der schönsten ihrer Art das Straßenbild prägt. Die dortige Winterlinde steht als Naturdenkmal unter Naturschutz und darf nicht mehr verändert werden. Der Baum ist herbstlich gelb, der Stamm von Efeu flächig überwachsen. Der Zaun zum Grundstück der Synagoge macht einen schwungvollen Bogen um den Stamm, der so von der Straße frei zugänglich bleibt.

Die Winterlinde setzt sich selbst und auch die angrenzende Synagoge in Szene, bei der sie quasi im Vorgarten steht und auch auf historischen Bildern nicht wegzudenken ist. Der mehr als hundertjährige Baum könnte bei Gründung der Synagoge 1876 dort gepflanzt worden sein. Damals hatten Juden in der aufstrebenden Industriestadt St. Ingbert den Wunsch nach einer eigenen Gebetsstätte und sammelten über einen Fond das benötigte Geld für den Bau einer Synagoge auf einem Grundstück, dass ihnen ein Fabrikant zu diesem Zweck überlassen hatte. Ein schmucker Festzug brachte Mittags die Thora-Rollen am 14. Januar 1876 in die neue Synagoge. Die lokale Presse schrieb von beflaggten Straßen und einem Besucheransturm, der den Platz in der neuen Synagoge sprengte.