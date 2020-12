St. Ingberts Wirtschaft stützen : Appell aus dem Rathaus: „Kaufen Sie lokal“

St. Ingbert St.Ingberts Oberbürgermeister Ulli Meyer, die Stadtmarketing gGmbH und die städtische Wirtschaftsförderung haben kurz vor dem strengen Lockdown noch einmal einen Appell an die Einwohner der Mittelstadt gerichtet: „Kaufen Sie lokal.“ Durch die Corona-Pandemie seien Händler und Gastronomen von den Einschränkungen besonders betroffen.

„Wir müssen wie in den vergangenen Monaten zusammenhalten. Unterstützen Sie die Händler und Gastronomen, wo Sie können“, appelliert Meyer an die Bürger. „Wenn Sie kein Geschenk finden, dann kaufen Sie einen Gutschein. Mit einem Gutschein bleibt das Geld in St. Ingbert“, ergänzen Alexander Eich und Florian Jung, die beiden Geschäftsführer der Stadtmarketing gGmbH. Martina Quirin, Leiterin der Stabsstelle Wirtschaft im Rathaus, ergänzt: „Wir möchten unsere Händler und Gastronomen in der Stadt stärken. Dafür brauchen wir Ihre Hilfe.“