Wahl im Stadtrat St. Ingbert : Stadtrat bestätigt zwei Beauftragte

St. Ingbert Der St. Ingberter Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung Christina Wieth zur Beauftragten für Soziales und Integration und Pascal Rambaud zum Beauftragten für Bürgerbeteiligung, Neue Medien und Cispa gewählt.

Beide waren bereits im März 2020 in der Sondersituation Corona zu ehrenamtlichen Beauftragten des Oberbürgermeisters berufen worden. Die Beauftragten, die ohne Aufwandsentschädigung tätig sind, werden weiterhin den Oberbürgermeister und den Rat in ihren Themengebieten beraten. Da diese Funktion sich in den vergangenen Monaten bewährt habe, so Meyer, sollten die ehrenamtlichen Beauftragten angesichts der Herausforderung durch Corona nun auch eine offizielle Bestätigung durch den Stadtrat erfahren. Dieser wählte in geheimer Abstimmung Christina Wieth mit 32 Ja- und acht Nein-Stimmen. Auf Pascal Rambaud entfielen 26 Ja- und zwölf Nein-Stimmen.