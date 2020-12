Minigolf : Vertrackte Situation für die Minigolfer

Marc-Dominik Klemm vom 1. KC Homburg in Aktion. Foto: Stefan Holzhauser

Homburg Die Bundesliga-Athleten des 1. KC Homburg hoffen nach einem coronabedingt fast spielfreien Jahr auf die neue Saison ab März.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Holzhauser

Beim 1. KC Homburg schaut man trotz der Corona-Situation weiterhin positiv in die Zukunft. Die Hoffnung: 2021 gehen wieder viel mehr nationale und internationale Turniere sowie die Bundesliga-Saison wie geplant über die Bühne.

Die Homburger Minigolfer sind so etwas wie das Pendant des PBC Joker Altstadt im Poolbillard. Beide Vereine spielen in der 1. Bundesliga, werden allerdings in der Öffentlichkeit bei weitem nicht so wahrgenommen wie beispielsweise regionale Oberligisten im Fußball oder auch Handball. Und dabei haben die Homburger Minigolfer in den vergangenen Jahren aufgrund ihrer großen Erfolge ihre Stadt weit über die Landesgrenzen hinaus deutlich bekannter gemacht.

Aushängeschild des Vereins ist die erste Mannschaft in der 1. Bundesliga. Dort gehört sie der Süd-Gruppe an. Die Konkurrenten für 2021 sind folgende SG Arheiligen, 1. MGC Mainz I, 1. MGC Mainz II sowie MGC putter Künzell. Der erste Spieltag soll am 28. März 2021 in Olching (Miniaturgolf) über die Bühne gehen, gefolgt vom 18. April in Bad Wurzach (Beton). Und am 2. Mai stehen sich die Minigolf-Artisten dann bei einem Spieltag in Friesheim (Filzgolf) gegenüber. Abgeschlossen wird die reguläre Spielrunde am 30. Mai in Mannheim (Miniaturgolf).

Im Corona-Jahr 2020 hat dagegen der Spielbetrieb fast durchgängig geruht. Auch bei Turnieren war nur ab und an unter Einhaltung der Pandemie-Auflagen eine Austragung möglich. „Man kann 2020 ziemlich schnell zusammenfassen: rein sportlich war das eine Saison der vielen Ausfälle. Man hatte zwischendrin darauf gehofft, dass es sich noch einmal bessert, doch dann kam im Herbst der nächste Corona-Rückschlag“, meint der Homburger Jugendwart und Bundesligaakteur Marc-Dominik Klemm. Und natürlich sei auch die zeitweise Schließung der Anlage „für jeden Minigolfer hier ein Anblick gewesen, an den man sich nicht auf Dauer gewöhnen möchte. Allerdings steht die Gesundheit über allem“, weiß Klemm. Und so bliebe sämtlichen Vereinsmitgliedern nichts anderes übrig, als auf ein „sportlich und finanziell besseres Jahr 2021 zu hoffen, in dem dann auch wieder unsere große Vereinsgemeinschaft viel besser gepflegt werden kann“.

Auch wenn in der kalten Jahreszeit viel weniger los als sonst sei, mache einem die geschlossene Anlage „schon traurig“. Minigolfsport in Homburg stehe gleichermaßen für Leistungs-, aber auch für Breitensport. Die sportlich ambitioniertesten Spieler im Verein würden in der Erstligamannschaft antreten. Aber auch in der Zweiten, die in der 3. Bundesliga an den Start geht, werde guter Sport angeboten. „Darüber hinaus gibt es noch richtig fitte Senioren und viele aufstrebende Nachwuchstalente. Und es ist extrem wichtig, dass unsere quasi in den schönen Stadtpark integrierte Anlage auch normalerweise so viel von ganz normalen Besuchern frequentiert wird, die einfach aus Lust und Laune heraus Minigolf spielen wollen und hier etwas trinken und essen“, erklärt der Bundesliga-Akteur.

Klemm hat sich in den vergangenen Monaten, als oft der Trainingsbetrieb ruhte, gerade in Sachen Ballneuheiten wichtige Infos geholt. Schließlich wartet der 25-jährige Chemiestudent mit dem Studienort Kaiserslautern auf den Wiederbeginn – und dies in einer Sportart, die von einem überschaubaren Kreis leistungsmäßig betrieben wird, aber gleichzeitig in normalen Jahren tausende Besucher auf die deutschen Minigolfanlagen zieht. Klemm ist aber nicht nur ein extrem guter Minigolfer, sondern gibt auch seit längerer Zeit seinen Erfahrungsschatz als Trainer weiter, der bei internationalen Turnieren seine Schützlinge zum Erfolg führen will.

Und wie würde der Profi in dieser Sportart das Anforderungsprofil umschreiben? „Das ist ganz einfach: Konzentration, Emotion und Funktion – und dies alles zu jeweils einem Drittel. Wer alles bestmöglich auf die Reihe kriegt, der wird es auch in unserer Sportart national und international sehr weit bringen. Für mich ist und bleibt Minigolf eine hochinteressante Sportart“, betont der Könner seines Fachs. Allerdings macht sich Klemm auch Sorgen um seine Sportart. So gebe es deutschlandweit im Minigolf-Sport in Sachen Nachwuchsgewinnung Probleme, die jungen Sportler in die Vereine zu holen und dann auch bei der Stange zu halten. Und gerade in Zeiten von Corona, wo immer mehr Kinder und Jugendliche mangels Sportangeboten zu viel Zeit vor dem Fernseher oder Handy verbrächten, könnte sich das auf den Minigolf-Bereich negativ auswirken.

Die aktuelle Situation bedrückt auch den 1. Vorsitzenden Wolfgang Pirrung. Der 68-Jährige war früher im Motorsportbereich tätig und ist bereits „seit gut 20 Jahren“ 1. Vorsitzender des 1. KC Homburg. „Damals ging es dem Verein nicht gut und ich wollte helfen. Plötzlich war ich Vorsitzender“, meint der gebürtige Homburger, der in Bechhofen wohnt. Die Gaststätte Golfklause sei an Brigitte Franz verpachtet. „Aktuell müssen leider der normale Gaststätten- und Spielbetrieb ruhen. Wenigstens kann aber vor Ort ein Stammessen bestellt und hier abgeholt werden. Von daher kommt für die Pächterin wenigstens etwas Umsatz rein, der aber mit dem normalen Umsatz nicht vergleichbar ist“, berichtet Pirrung. Vom Minigolf-Ticketverkauf profitierten sowohl die Pächterin als auch der Verein prozentual. „Wir selbst hatten 2020 bezüglich des Spielbetriebs weder Einnahmen noch Ausgaben. Es ist ja alles ausgefallen. Vom LSVS hatten wir einen kleinen Zuschuss erhalten. Man darf ja nicht vergessen, dass es auch für uns trotz Corona weiter laufende Ausgaben wie beispielsweise den Bahnenerhalt gibt“, betont der Vorsitzende.

Und wie sieht sein persönlicher Ausblick für das kommende Jahr aus? „Momentan ist es extrem schwierig, dazu Prognosen abzugeben. Vielleicht ändert sich ja etwas durch die Impfungen zum Positivem. Auf jeden Fall sind derzeit die Zahlen der Infizierten ziemlich hoch“, sagt Pirrung. Man schaue schon manchmal etwas verwundert zu anderen Erstliga-Sportarten wie beispielsweise Fußball oder Handball. „Dort läuft der Spielbetrieb weiter und weiter. Ich weiß, dass man solche Sportarten nicht mit Minigolf vergleichen kann. Dort stecken so viel Fernseh- und Sponsorengelder drin, daher müssen diese Profis auch trotz der aktuell sehr hohen Corona-Zahlen im Gegensatz zu uns antreten“, meint der 1. Vorsitzende.

In der aktuellen Situation ist beim 1. KC Homburg kein Minigolfspielen möglich. Und in der Klause im Hintergrund darf lediglich Stammessen bestellt und abgeholt werden. Foto: Stefan Holzhauser