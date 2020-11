Stadtgeschichte neu schreiben : Stadtarchiv St. Ingbert ruft Bürger zur Mitwirkung auf

St. Ingbert Die Stadtgeschichte von St. Ingbert soll anlässlich des bevorstehenden 200-jährigen Jubiläums überarbeitet werden. Das Stadtarchiv bittet um Hilfe aus der Bevölkerung.

Im Jahr 2024 jährt sich die für die Stadt St. Ingbert so bedeutende Gebietsreform aus dem Jahr 1974 zum fünfzigsten Mal. Fünf Jahre später, also 2029, steht der 200. Geburtstag der Stadt an: Anlässe, die bisherigen Publikationen zur Stadtgeschichte noch einmal unter die Lupe zu nehmen, zu ergänzen und neue Akzente zu setzen. Deshalb bittet das Stadtarchiv alle Bürgerinnen und Bürger, Heimatforscher und Wissenschaftler um aktive Mitwirkung, die Geschichte der Stadt St. Ingbert neu zu beleuchten.