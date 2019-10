Hoher Schaden in Rohrbach : Brandstifter an Gemeinschaftsschule – Was ist nun mit dem Unterricht?

Brandstifter an Gemeinschaftsschule – Was ist nun mit dem Unterricht?

Schwerer Sachschaden bei einem Brand in der Gemeinschaftsschule in St. Ingbert-Rohrbach.

Rohrbach Bis in den späten Sonntagabend (27. Oktober) waren Helfer im Einsatz. Feuer setzt Gebäude mächtig zu.

Bei einem Brand in der Gemeinschaftsschule in St. Ingbert-Rohrbach ist am Sonntagabend (27. Oktober) erheblicher Schaden entstanden. Wie Florian Jung, Pressesprecher der St. Ingberter Feuerwehr berichtet, wüteten nahe des Eingangs, als seine Kollegen gegen 17.40 Uhr an der Unglücksstelle eintrafen. Weil anfangs das Ausmaß des Unglücks klar war, rückten die Helfer mit einem Großaufgebot an. Auch das Technische Hilfswerk (THW) musste ran.