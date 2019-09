Feuerwehrinsätze : Das Sturmtief „Mortimer“ hat St. Ingbert nur gestreift

St. Ingbert Das Sturmtief „Mortimer“, das am Sonntagabend über unsere Region gezogen ist, hat in St. Ingbert nur kleinere Schäden angerichtet. Das berichtete die St. Ingberter Feuerwehr. In Rohrbach stürzten demnach am Abend Bauzäune auf die Straße Im Stegbruch und „wurden somit zu einer Gefahrenstelle“, so der Pressesprecher der Feuerwehr.