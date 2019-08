Vegetation in Flammen : Feuerwehr löscht einen Waldbrand in Rohrbach

Rohrbach/St. Ingbert Am Montagnachmittag, 5. August, mussten gegen 16.35 Uhr die Löschbezirke Rohrbach und Hassel der Freiwilligen Feuerwehr St. Ingbert zu einem Waldbrand an die Landstraße 241 zwischen Rohrbach und Spiesen ausrücken.

Auf einer Waldfläche von circa 40 Quadratmetern stand Vegetion in Flammen, wie die Feuerwehr berichtete. Trotz vorherrschender Winde dämmten die 20 Feuerwehrleute den Brand mit drei Strahlrohren schnell ein und verhinderten eine Ausbreitung in dem trockenen Waldstück. Im Anschluss wässerten die Einsatzkräfte den Boden ausgiebig und kontrollierten abschließend mit einer Wärmebildkamera den Brandbereich. Die Feuerwehr war mit vier Einsatzfahrzeugen im Einsatz.

Der Löschbezirk St. Ingbert-Mitte rückte zudem am Montagnachmittag gegen 17 Uhr zu einer Tiererkundung in die Straße Ober der Trift in St. Ingbert aus. Eine besorgte Anruferin hatte mitgeteilt, dass auf einem Dach eine augenscheinlich verletzte Katze sitzen würde. Die Feuerwehrleute verschafften sich mit einer Steckleiter und der Drehleiter Zugang zum genannten Dach. Als ein Feuerwehrmann die Katze einfangen wollte, flüchtete diese in unbekannte Richtung.