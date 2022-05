100-Jährige aus Rohrbach : Erika Pauly feiert ihren 100. Geburtstag

Rohrbach Großer Bahnhof für die Jubilarin aus Rohrbach mit Ständchen des Männerchors und des Musikvereins.

Hochbetagt, aber fröhlich wie ein junges Mädchen steht sie auf dem Balkon ihres Hauses in Rohrbach und blickt auf ihre Gäste und die große Familie: vier Kinder mit Schwiegerkindern, fünf Enkel und sechs Urenkel, von denen einige zu diesem Ehrentag aus der Ferne angereist sind. Erika Pauly wurde am 28. Februar 1922 in Wolfen/Bitterfeld geboren und kam um das Jahr 1954 nach Westdeutschland. Fortan lebte sie mit ihrem Mann und ihren fünf Kindern zunächst in Oberwürzbach und Hassel, später dann in Rohrbach. Ein Kind verstarb, und im Jahr 1971 starb auch ihr Mann. So musste sich Erika Pauly schon im jungen Alter allein um die vier Kinder kümmern. Die gelernte Kranführerin arbeitete dann im Kino und als Reinigungskraft bei der Firma Heckel und zog ihre Kinder allein groß. Kein leichtes Los, das sie jedoch ein Leben lang mit Frohsinn und Freundlichkeit trägt. „Unsere Mutter war schon immer ganz bescheiden. Auch in diesem hohen Alter ist sie noch für alles ungemein dankbar und klagt nie“, erzählt ihre Tochter Petra, die in Paris lebt, aber häufig nach Rohrbach kommt, um sich um die Mutter zu kümmern. Ihr Sohn Michael und seine Frau leben mit im Haus und pflegen die Mutter. „Sie hat gutes Essen immer geliebt: Fleisch und Wurst müssen auf den Teller“, berichtet Michael Pauly. Und wenn zu wenig Butter auf dem Brot ist, sagt sie – noch heute im sächsischen Dialekt ihrer Heimat: „Schmier mehr drauf, sonst schmeckt‘s nicht.“