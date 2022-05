Attacke in St. Ingbert : Männer greifen Passanten an

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

St Ingbert Am Samstag (30. April) wurde gegen 11 Uhr ein Passant in der Poststraße in St. Ingbert-Mitte von mehreren Männern angegriffen und geschlagen. Hierbei wurde der Geschädigte verletzt.

