Langfinger in St. Ingbert unterwegs : Einbruch im Grubenweg

Foto: dpa/Carsten Rehder

St. Ingbert Am Freitagnachmittag, 25. September, zwischen 16.50 und 20:41 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Anwesen im Grubenweg in St.Ingbert-Mitte eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zum Innern des Gebäudes.

Danach durchsuchten die Täter das gesamte Anwesen. Zum Diebesgut sowie dem insgesamt entstanden Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.