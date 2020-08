Flucht in einem Kleinwagen : Täter versuchen gleich zwei Mal einen Zigarettenautomaten in St. Ingbert aufzubrechen

Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

St. Ingbert Zwei Täter haben am Dienstagnachmittag, 18. August, gleich zweimal versucht, einen Zigarettenautomaten in der Arthur-Kratzsch-Straße am „blau“ in St. Ingbert aufzubrechen. Wie die Polizei bereichtet, setzten die Täter vermutlich mit einem Winkelschleifer um 14.05 Uhr zum ersten Mal und um 16.40 Uhr zum zweiten Mal an dem Automaten an.

Im zweiten Fall wurden die Täter von einer couragierten Anwohnerin verfolgt, woraufhin die beiden Männer mit einem blauen Kleinwagen, der von einem dritten Täter gefahren wurde, über den Hartplatz des SV St. Ingbert in Richtung Spieser Landstraße flüchteten. Lediglich an dem Zigarettenautomaten entstand laut Polizei Sachschaden. Diebesgut erbeuteten die Täter nicht.